Il pm Capoccia: "Non è mai partita un'operazione di soccorso"

Sale a 67 il bilancio delle vittime del naufragio di migranti nel Crotonese dell’alba di domenica scorsa: il corpo di un bimbo di circa 10 anni è stato ritrovato nella mattina di oggi, 1 marzo, dagli uomini impegnati nelle ricerche dei dispersi.

Il pm: “Mai partita operazione di ricerca e soccorso”

Continuano intanto le polemiche su eventuali lacune nella gestione dei soccorsi dei naufraghi. A riguardo, il procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia, ha detto in un’intervista a Repubblica che “nessuno ha mai dichiarato un evento Sar per questo barcone e quindi non è mai partita un’operazione di ricerca e soccorso“. E ha aggiunto: “Non vedo emergere un’ipotesi di reato” di omissione di soccorso, “però mi sento di dire che il ruolo di Frontex andrebbe proprio ripensato”.

Salvini: “Da giornali fango contro Guardia Costiera”

Sul tema ha parlato nuovamente anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango contro la Guardia Costiera e il sottoscritto. Trovo vergognoso che i giornali di sinistra scarichino le colpe sulle donne e gli uomini in divisa, oltretutto in un momento delicato di minacce anarchiche alle istituzioni”, ha dichiarato il leader leghista. “Sono abituato alle menzogne contro di me, ma non accetto infamie su chi da sempre, tra enormi sforzi e sacrifici, salva vite umane. Aiutare chi è in difficoltà non è una scelta ma un dovere: è folle e gravemente offensivo immaginare che qualcuno abbia voluto far morire delle persone. Solidarietà ai 10.200 donne e uomini della Guardia Costiera. Ci tuteleremo nelle sedi opportune“, ha aggiunto.

Zuppi: “Individuare omissioni e responsabilità”

“Dobbiamo ripartire dal dolore e da questo deve scaturire una determinazione rinnovata capace di vedere le responsabilità e anche le omissioni che possono favorire tragedie come queste“. Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, a Tv2000 ospite del programma ‘Di buon mattino’, ribadendo con forza che tragedie come il naufragio di Cutro in Calabria non devono accadere “mai più”; per questo bisogna “partire da questo dolore e viverlo, perché molte volte diventa solo oggetto di altre analisi”. Solo così si potranno “trovare soluzioni per un problema che è enorme”.

Camera ardente al Palamilone

Aperta in mattinata la camera ardente allestita all’interno del Palamilone di Crotone per contenere le vittime finora recuperate.

