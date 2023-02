Foto LaPresse - i migranti salvati sulla spiaggia

L'incidente si è verificato davanti alle acque di Steccato di Cutro, un centinaio i dispersi in mare: il barcone si è spezzato per il maltempo

Conta già diverse vittime il naufragio di migranti avvenuto all’alba nelle acque dello Jonio calabrese. Al momento si parla di almeno 30 morti. Un barcone, per cause in corso di accertamento, si è spezzato e numerose persone sono cadute in mare. Al momento sono già una decina i corpi recuperati dai soccorsi. L’incidente si è verificato davanti alle acque di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone.

Secondo quanto si apprende dalle operazioni di soccorso erano circa in 180 i migranti ammassati sul vecchio barcone che non ha retto al moto ondoso spezzandosi e facendo cadere in mare i migranti. Circa 50 persone sono state tratte in salvo, oltre 30 i corpi recuperati – tra cui bambini – mentre al momento risulta disperso quasi un centinaio di persone. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 118 ed istituzioni civili locali.

🔴 #Crotone, naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: i #vigilidelfuoco operano con sommozzatori e soccorritori acquatici, recuperati al momento 28 corpi senza vita, 3 trascinati a Botricello e Castro (CZ) dalla corrente [#26febbraio 10:00] pic.twitter.com/5C2jK7l7mL — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 26, 2023

Bonaccini: “Fiato sospeso per ricerche migranti”

“Col fiato sospeso per le ricerche in corso di altri possibili sopravvissuti all’ennesima tragedia in mare nel crotonese. Ma il bilancio di chi ha perso la vita è già pesantissimo. Un pensiero commosso alle vittime, tra cui un neonato“. Così Stefano Bonaccini candidato alla segreteria Dem, in merito al naufragio di un barcone carico di migranti avvenuto stamani nel territorio di Steccato di Cutro (Crotone) che ha causato oltre 30 morti.

Calenda: “Chiudere rotte illegali”

“Le persone che sono in mare vanno salvate a tutti i costi, senza penalizzare chi aiuta a farlo. Le rotte di immigrazione illegale vanno però chiuse, altrimenti continueremo ad assistere a questa strage quotidiana”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

