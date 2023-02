La presidente della Commissione europea: "Tragedia, agire per Patto su migrazione e asilo"

Anche l’Ue commenta la tragedia in mare sulle coste crotonesi, nella quale hanno perso la vita oltre 60 migranti (secondo l’ultimo bilancio disponibile).

“Sono profondamente addolorata per il terribile naufragio al largo della Calabria. La perdita di vite umane di migranti innocenti è una tragedia”. Lo scrive su twitter Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea. “Tutti insieme, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi sul Patto su migrazione e asilo e sul Piano d’azione per il Mediterraneo centrale”.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2023