Il capo dello Stato dopo il naufragio di Crotone: "L'Unione europea assuma in concreto la responsabilità di governare il fenomeno"

Appello del presidente Sergio Mattarella all’Ue dopo la tragedia al largo delle coste crotonesi, dove un barcone carico di migranti è naufragato, provocando la morte di oltre 40 perosne. “È altrettanto indispensabile che l’Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive”, sottolinea il Capo dello Stato commentando la tragedia avvenuta sulle coste calabresi.

Il Capo dello Stato – si legge nella nota – “nell’esprimere il cordoglio per le vittime, la vicinanza ai naufraghi – cui va assicurata un’adeguata accoglienza – e il ringraziamento ai soccorritori, sollecita un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio “dolore per il naufragio avanti alle coste crotonesi, nella quale hanno perso la vita decine persone e tra queste alcuni bambini. Molti tra questi migranti provenivano dall’Afghanistan e dall’Iran, fuggendo da condizioni di grande difficoltà. È una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente”, sottolinea il Capo dello Stato in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata