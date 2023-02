I carabinieri hanno scoperto un appartamento adibito a raffineria per narcotici

14 arresti nelle province di Milano, Monza Brianza, Pavia, Alessandria ed Asti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, estorsione e lesioni personali aggravate. L’operazione scaturisce dagli esiti convergenti di due attività di indagine dei carabinieri del comando provinciale di Milano coordinati dalla Procura di Pavia e di Monza. In particolare, l’attività investigativa è stata sviluppata, da un lato, dal nucleo investigativo nei confronti di un gruppo di matrice albanese, radicato a Carugate (Milano) e attivo nelle traffico di eroina e cocaina; dall’altro, dalla sezione operativa della compagnia di Abbiategrasso, che hanno ricostruito l’organizzazione e l’operatività di un sodalizio di matrice nordafricana anch’esso dedito allo spaccio di stupefacenti. I carabinieri hanno scoperto a Carugate un appartamento adibito a raffineria per narcotici, oltre a vari box utilizzati per lo stoccaggio delle varie tipologie di stupefacenti.

