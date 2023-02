Il detenuto ha iniziato a riprendere gli integratori e sta mangiando yogurt e biscotti per arrivare "lucido" all'udienza in Cassazione del 24 febbraio

Alfredo Cospito è ancora ricoverato all’ospedale San Paolo, dopo essere stato trasferito dal carcere milanese di Opera e rimarrà lì ancora per un po’ di tempo. Secondo quanto apprende LaPresse, l’anarchico ha iniziato a riprendere gli integratori e sta mangiando yogurt e biscotti perché – secondo quanto riferiscono fonti accreditate- vuole arrivare “lucido” all’udienza della Cassazione del 24 febbraio. Cospito non vi parteciperà ma è diventata un punto cruciale della vicenda in seguito alla richiesta del procuratore generale di rivalutare, con una nuova richiesta al tribunale della Sorveglianza, se esistano i presupposti per applicare il 41bis.

