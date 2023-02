Rapina finita nel sangue a Roma dove un uomo di 46 anni è stato accoltellato all’addome la scorsa domenica 5 febbraio in via Giolitti, in zona stazione Termini. L’aggressione è arrivata al termine di una rapina, gli autori sono tre cittadini di origine nordafricana di 40, 31 e 19 anni tutti arrestati con l’accusa di rapina aggravata e tentato omicidio.

Fondamentali per rintracciare i tre sono state le telecamere di sorveglianza poste all’esterno della stazione. L’uomo, immediatamente soccorso, è al Policlinico Umberto I, dove era stato portato in codice rosso. Sul posto sono intervenute le squadre del commissariato Viminale.

