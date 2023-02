Le parole di Tajani: "Stiamo cercando un nostro connazionale"

C’è anche un italiano tra i disperi in Turchia, colpita da un violento terremoto nella parte meridionale del Paese al confine con la Siria anch’essa colpita dal sisma. “L’Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno”, ha spiegato in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita ad entrare in contatto con lui”, ha detto il vicepremier.

