Ancora da accertare le cause che hanno portato all'incidente, il personale Anas è sul posto per ripristinare la viabilità

Due morti nel Frusinate in un incidente che ha coinvolto due furgoni lungo la statale 690 ‘Avezzano-Sora’. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Sora Nord (FR) e Ridotti (AQ) e il traffico deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Ancora da accertare le cause che hanno portato all’incidente, mentre il personale Anas è sul posto per ripristinare la viabilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata