Secondo il procuratore di Frosinone si tratterebbe di una rissa tra bande, il ragazzo colpito forse per errore

E’ morto Thomas Bricca, il 18enne colpito ad Alatri da un proiettile. Lo rende noto l’ospedale San Camillo dove era ricoverato. Le condizioni erano apparse sin da subito gravissime. Il ragazzo era in coma irreversibile: per certificare la morte si è riunita una commissione aziendale, come prescritto dalla legge.

Chi ha sparato ad Alatri, da una distanza di 25 metri, ferendo il giovane, “difficilmente puntava a uccidere quel ragazzo”, dice il procuratore di Frosinone, Antonio Guerriero, contattato da LaPresse, sulla vicenda della sparatoria di lunedì.

Secondo il procuratore, la pista per la quale si indaga è quella della rissa tra bande.

Quattro sospetti

Secondo quanto si apprende, sono oltre quattro le persone sulle quali si concentrano le indagini dei carabinieri dopo la sparatoria di Alatri, ma il numero è tutt’altro che definitivo e chi indaga è convinto che, al netto dei due a bordo dello scooter dal quale sono partiti i tre proiettili, siano altre le persone che con vari gradi di coinvolgimento, hanno responsabilità nell’agguato per il quale è rimasto ferito a morte Thomas Bricca. Proseguono le indagini dei carabinieri che, coordinati dalla procura di Frosinone, stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare riscontri alle ipotesi investigative.

