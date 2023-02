Foto da Facebook

Il procuratore di Frosinone a LaPresse: "Chi ha sparato difficilmente puntava al ragazzo"

Si pensa a uno scambio di persona per il caso di Thomas Bricca. Chi ha sparato ad Alatri, da una distanza di 25 metri, ferendo Thomas Bricca, “difficilmente puntava a uccidere quel ragazzo”, dice il procuratore di Frosinone, Antonio Guerriero, contattato da LaPresse, sulla vicenda della sparatoria di lunedì. Ma se pure avessero solo voluto intimidire il gruppo del ragazzo, sparando tra la gente “certamente mettevano in conto” di poter colpire e ferire mortalmente qualcuno.

Il procuratore assicura “l’impegno massimo per risolvere il caso di Alatri, con l’esigenza di fare bene e presto”. “L’ipotesi sulla quale lavoriamo è quella dei contrasti tra bande – spiega – anche per le modalità dell’agguato, scaturito non a seguito di una discussione e quindi verosimilmente legato a una situazione pregressa” .

