Parlano i residenti della cittadina in provincia di Frosinone dove il 18enne Thomas Bricchi è stato colpito alla testa durante una sparatoria

I residenti di Alatri denunciano un problema sicurezza nel centro in provincia di Frosinone dove lunedì sera, in una sparatoria, un 18enne è stato colpito alla testa e ridotto in fin di vita. “Sicuramente c’è stato uno scambio di persona, da molti giorni c’erano risse ad Alatri“, dice a LaPresse un residente della cittadina dove è rimasto ferito Thomas Bricca. Il ragazzo è ricoverato al San Camillo di Roma dove è stato sottoposto a un intervento in neurochirurgia e lotta fra la vita e la morte. “C’è un problema sicurezza ad Alatri e soprattutto un problema di droghe. Quello di ieri sera è l’apice di una spirale di violenza. Anche io ho una figlia e sono molto preoccupato, qui risse e spaccio in strada sono ormai all’ordine del giorno”, ha concluso.

