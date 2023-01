Foto da Unsplash

Bimbi sbattuti a terra, chiusi in una stanza e insultati: indagata anche la dirigente

Derisi, sbattuti per terra, svegliati all’improvviso, presi per i fianchi: bambini da zero a cinque anni, che sarebbero stati vittime di ripetuti maltrattamenti in un asilo nido di Vanzago, in provincia di Milano. Le indagini, partite dalla segnalazione di alcune studentesse in stage nella struttura, avrebbero fatto emergere la responsabilità di 5 maestre e della direttrice, alle quali i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e interdittiva del divieto di esercizio della professione, emessa dal Tribunale di Milano.

Le donne, tutte italiane, di età compresa tra i 26 e i 43 anni, sono ritenute responsabili nella loro qualità di educatrici di reiterati maltrattamenti nei confronti dei bambini ospiti della struttura. Le 5 indagate avrebbero urlato contro i bambini, anche con un linguaggio scurrile, li avrebbero sbattuti per terra per costringerli a stare seduti, lasciati piangere da soli, chiusi nella ‘stanza della nanna’, anche mezz’ora, fino a che, stremati, non smettevano. Le maestre avrebbero preso di mira anche alcuni piccoli che avevano da poco iniziato a camminare, diventati ‘bersaglio’ di palline o altri oggetti, per scherno, per far perdere loro l’equilibrio. Alcuni bambini, anche a causa del sovrannumero all’interno della struttura, venivano messi a dormire nei bagni o su materassi nel salone, talvolta completamente avvolti nelle coperte fin sopra alla testa. Se in preda al pianto, venivano spesso ignorati a lungo. Le indagini, condotte tra marzo e maggio dello scorso anno, sono partite dalle segnalazioni di un gruppo di studentesse di una scuola di Rho che hanno svolto uno stage in quel nido e hanno raccontato alle proprie docenti gli episodi di violenza fisica e verbale ai danni dei bambini a cui avevano assistito. Il dirigente scolastico si era rivolto ai carabinieri, denunciando quanto gli era stato segnalato, per cercare di porre fine all’incubo.

