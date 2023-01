Trovato anche un bicchiere con 400 bossoli, tutti esplosi

Proseguono le perquisizioni nelle abitazioni e nei covi collegati a Matteo Messina Denaro. Durante una perquisizione a Campobello di Mazara nel Trapanese nell’abitazione di via Cb 31 è stata trovata una pistola revolver ‘Smith & Wesson’ calibro 38 special, completa di 5 cartucce.

L’arma da fuoco, con matricola abrasa, è stata rinvenuta nel corso della perquisizione: nella stessa circostanza è stato rinvenuto un involucro con ulteriori 20 cartucce dello stesso calibro.

Nell’abitazione perquisita ieri a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani a via San Giovanni 224 è stato trovato invece un bicchiere con dentro 40 bossoli, tutti esplosi. La casa sarebbe degli ex suoceri di Andrea Bonafede, l’uomo che avrebbe fatto da prestanome a Messina Denaro: i coniugi sono morti anni fa e la casa risulta disabitata da tempo.

Un pentito: “Messina Denaro si è fatto trovare”

Secondo un pentito, Luigi Bonaventura, Matteo Messina Denaro “si è fatto trovare” lasciando “tracce come Pollicino” a partire da circa due anni e mezzo fa. Ecco l’intervista completa di LaPresse.

