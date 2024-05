L'attrazione del parco giochi e l'area in cui è avvenuto l'incidente sono state messe sotto sequestro

Incidente nella tarda serata di oggi nel luna park allestito a San Severo (Foggia): i cavi di acciaio di una delle attrazioni hanno ceduto, determinando la caduta del vano in cui si trovavano seduti diversi ragazzi, da un’altezza di circa dieci metri. Diversi i feriti. Almeno quattro quelli in condizioni gravi. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’attrazione del luna park e l’area in cui è avvenuto l’incidente sono state messe sotto sequestro. Il luna park era stato allestito in occasione della festa del Soccorso.

Inchiesta e giostra sequestrata

È stata sottoposta a sequestro la giostra del Luna-park a San Severo (Foggia) dopo l’incidente avvenuto nella serata di ieri, quando improvvisamente i cavi di acciaio di una delle attrazioni hanno ceduto, determinando la caduta del vano in cui si trovavano seduti nove ragazzi minorenni, da un’altezza di circa dieci metri. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause ed eventuali responsabilità.Stando a quanto si apprende, due ragazzi sono stati ricoverati all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia), in condizioni gravi. Non sono un pericolo di vita. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

