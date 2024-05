Allerta meteo rossa in tutta la Lombardia. I livelli dei fiumi Lambro e Seveso sono alti, ma non preoccupanti

Il maltempo sta colpendo in modo particolare il Nord Italia nelle ultime ore. Non risultano particolari criticità a Milano, colpita, come tutta tutta la Lombardia dall’allerta meteo di colore rosso. Ieri una bomba d’acqua si è abbattuta sulla Brianza. Una forte perturbazione atmosferica ha colpito la provincia di Monza, con particolare intensità nei comuni di Bovisio Masciago e Cesano Maderno.

“Nella notte costanti piogge in città e a nord, ma di bassa e media intensità – informa l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli – Seveso costante con livelli intorno al metro a Niguarda grazie al lavoro del canale scolmatore di Palazzolo costantemente attivo. La vasca per ora non utilizzata. Lambro costante a 2.15 circa a Milano via Feltre (Parco Lambro), quindi elevato, ma non a livello esondazione. Al quartiere Pontelambro monitoraggio costante costante da parte di protezione civile e per ora nessun allagamento, comunque pronte per intervenire idrovore e motopompe”.

I sottopassi al momento risultano aperti, anche le scuole resteranno aperte. “Raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti”, afferma Granelli. É in corso il monitoraggio radar per verificare l’eventuale intensificazione dei fenomeni. Un grazie a tutti coloro che al COC di Protezione civile, nelle diverse centrali di MM idrico, della vasca del Seveso, della Polizia Locale, di Atm e di Amsa e in strada nelle diverse località hanno lavorato tutta la notte. Per quanto riguarda il monitoraggio dei fiumi, il Seveso ha raggiunto 1,06 a Cesano Maderno, 0,20 a Palazzolo 0,20; Ornato 0,74; Valfurva 0,88. Per quanto riguarda il Lambro: Peregallo 1,31 – Feltre 2,13.

Livelli Lambro e Seveso alti, ma non preoccupanti

I livelli del Lambro e Seveso sono alti, ma non preoccupanti: il Maltempo a Milano e in tutta la Lombardia continua, con piogge cadute tutta la notte. Il dispositivo dei vigili del fuoco resta attivo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni meteo. Nella notte gli interventi hanno riguardato danni causati dall’acqua e la rimozione di alberi che hanno invaso le carreggiate.

La situazione in Emilia Romagna

Oltre 150 interventi tra ieri e le prime ore di oggi dei vigili del fuoco nel Modenese per allagamenti seguiti alle forti piogge delle ultime ore. I territori maggiormente interessati sono Savignano sul Panaro, Vignola e Marano. Nella serata di ieri, il temporale che si è abbattuto sul Modenese ha causato diversi danni su tutto il territorio provinciale.

A causa del maltempo che da ieri si è abbattuto sull’Emilia Romagna, è esondato il torrente Scodogna a Talbignano, Comune di Collecchio, in provincia di Parma. In totale, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella zona di Parma sono stati 26.

