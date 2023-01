Il giovane era ospite da un paio di giorni di un 71enne italiano

Un ragazzo di 27 anni brasiliano è stato ritrovato morto, con un sacchetto di plastica sulla testa, in un appartamento di via Marinetti, nella zona di via Padova, a Milano. Il giovane era ospite da un paio di giorni di un 71enne italiano, incensurato, con cui aveva allacciato una relazione. È stato proprio il 71enne a trovare il corpo del giovane e a chiamare il 112. L’uomo ha raccontato ai carabinieri che il ragazzo era già morto quando lui giovedì mattina si è svegliato al suo fianco. I due avrebbero anche consumato alcol e droghe. Il 71enne è stato accompagnato in caserma per essere sentito dal pm di turno nelle prossime ore. Nell’appartamento di via Marinetti sono iniziati subito i rilievi degli investigatori.

