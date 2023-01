I vigili del fuoco giunti con due mezzi hanno estratto da una lamiera due persone di cui una già deceduta per l'impatto e l'altra ricoverata in codice giallo in ospedale

Un morto e un ferito questa mattina per un grave incidente stradale nel Milanese. Tre auto si sono scontrate sulla ss36 Milano-Malpensa all’altezza di Marcallo con Casone intorno alle 8.30. I vigili del fuoco giunti con due mezzi hanno estratto da una lamiera due persone di cui una già deceduta per l’impatto e l’altra ricoverata in codice giallo in ospedale. Sul posto anche mezzi del 118 e polizia stradale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata