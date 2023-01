Domani il ministro Piantedosi ad Agrigento per il Comitato sicurezza

Altri tre sbarchi si sono verificati nella notte tra sabato e domenica a Lampedusa. Le motovedette della Capitaneria di porto hanno soccorso 109 naufraghi che si trovavano a bordo di imbarcazioni presumibilmente tutte partite dalla Tunisia. I naufraghi sono stati portati o sono in fase di trasferimento presso l’hotspot dell’isola dove attualmente vi sono 900 ospiti a fronte di una capienza massima di circa 350 persone. “Forse in giornata potrebbero avvenire dei trasferimenti a bordo di traghetti di linea”, fa sapere il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.

Piantedosi ad Agrigento per il Comitato per l’ordine e la sicurezza

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, domani, lunedì 9 gennaio alle 15, sarà in Prefettura ad Agrigento per presenziare al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Agrigento. Alla riunione, in cui si affronterà il tema degli sbarchi di Migranti, saranno presenti anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini, e il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. Alle 16.30 seguirà un punto stampa.

Sindaco Lampedusa: “Spero in comitato con Piantedosi”

“Spero che la visita del ministro Piantedosi possa aiutarci. Abbiamo bisogno di essere messi in condizioni di poter continuare ad accoglierli, perché l’arrivo dei Migranti è strettamente connesso ai servizi che il Comune offre con la sua macchina dell’accoglienza. Servizi che prevedono spese economiche ingenti e personale di cui noi siamo carenti”. Così a LaPresse Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, in merito all’incontro di domani, in Prefettura ad Agrigento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata