Quasi 1.400 le persone al suo interno a fronte di una capienza massima di 350

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa ed è nuovamente al collasso l’hotspot dell’Isola. Al suo interno infatti vi sono poco meno di 1.400 ospiti a fronte di una capienza massima di 350. In giornata la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 190 persone a Porto Empedocle, a bordo di traghetti di linea.

Gli sbarchi nelle ultime ore

Almeno tre gli sbarchi avvenuti sull’isola nelle ultime dodici ore con i migranti arrivati a bordo di barchini partiti da Sfax, in Tunisia, e dalla Libia. Secondo quanto si apprende sono 119 le persone arrivate sull’isola a bordo di questi natanti.

Gelmini: che fine ha fatto blocco navale?

Sulla situazione dell’hotspot dell’isola è intervenuta nelle scorse ore Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. “Se la destra fosse stata all’opposizione avrebbe gridato all’invasione, invocando il blocco navale. E invece oggi ci sono loro al governo e dopo i proclami della campagna elettorale, dopo l’insensato scontro con la Francia e un decreto sicurezza pressoché inutile, sull’immigrazione sono in stato confusionale”, ha detto l’ex ministra che ha poi aggiunto: “La riprova è che proseguono gli sbarchi e Lampedusa è di nuovo al collasso, nonostante le gite imposte alle navi ong cui sono stati assegnati altri porti sicuri lungo lo stivale. Che fine hanno fatto il blocco navale e la propaganda da campagna elettorale? Con gli slogan non si risolvono problemi complessi come l’immigrazione e questa ne è l’ennesima dimostrazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata