Il deputato regionale siciliano è indagato per presunto uso improprio dell'auto blu

Ha risposto alle domande del gip nel suo interrogatorio di garanzia in tribunale a Palermo Gianfranco Miccichè, ex leader di Forza Italia in Sicilia (oggi deputato regionale del gruppo misto), indagato per peculato e truffa aggravata nell’ambito di un’indagine su un presunto uso improprio dell’auto blu. Da quanto si apprende, Miccichè avrebbe fatto alcune ammissioni sulle condotte che gli vengono contestate. Il deputato regionale è sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cefalù.

