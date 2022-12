Foto da Unsplash

Sembra farsi strada l'ipotesi dell'incidente domestico, forse una scossa elettrica: a terra c'era dell'acqua

Un uomo di 76 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via Marconi a Cesena: il cadavere era nudo e avvolto dalle luci di Natale. L’uomo è stato trovato da una vicina di casa che ha chiamato subito i soccorsi, trovandolo a terra senza vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto: secondo quanto si apprende infatti, l’uomo sarebbe morto almeno 24 ore prima del ritrovamento del cadavere.

Sembra farsi strada l’ipotesi dell’incidente domestico. A confermarlo è la questura di Forlì: ancora non è chiaro il motivo per cui l’uomo si trovasse completamente nudo con le decorazioni addosso. Secondo quanto appreso, l’incidente domestico potrebbe essere stato causato da una scossa elettrica, anche perché in casa sarebbero state rinvenute delle perdite d’acqua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata