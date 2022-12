La struttura avrà otto treni in partenza nei giorni feriali, sei in quelli festivi

Partirà domenica l’attività nella nuova stazione di Martinsicuro, nel teramano. Realizzata con un cofinanziamento da 2,6 milioni di euro, di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Regione Abruzzo, la struttura – a ridosso della statale e a un chilometro dal mare – è stata inaugurata la mattina di mercoledì 7 dicembre. Otto treni in partenza nei giorni feriali, 6 in quelli festivi. Marciapiedi lunghi 250 metri e alti 55 centimetri, 2 ascensori, pensiline e sottopasso con percorsi tattili per persone ipovedenti, segnaletica fissa e variabile per l’informazione al pubblico, queste le dotazioni del nuovo impianto ferroviario. Al taglio del nastro del sindaco Massimo Vagnoni erano presenti, stamane tra le tante autorità, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D’Annuntiis e il presidente della Provincia Diego Di Bonaventura. Il primo cittadino ha sottolineato l’esigenza di sviluppare sempre più i collegamenti e le vie d’accesso per rendere stazione di Martinsicuro un’opera strategica e non una cattedrale nel deserto.

