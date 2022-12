Soccorse e tratte in salvo dalla Guardia Costiera 32 persone. Operazione di salvataggio anche della Geo Barents

Una barca carica di migranti si è ribaltata ieri sera nei pressi dell’isola di Lampedusa. Soccorse e tratte in salvo dalla Guardia Costiera 32 persone, tra cui 3 donne. Quattro invece i dispersi, tra cui due bambini, rispettivamente di sei anni e sei mesi, secondo quanto riferisce a LaPresse il sindaco dell’isola, Filippo Mannino.

Intanto i team di Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents hanno effettuato questa mattina una seconda operazione di salvataggio da 90 persone, tra cui oltre 35 minori e 5 donne, che viaggiavano su un gommone. A bordo della nave ci sono ora 164 sopravvissuti. “Il più piccolo di loro viaggiava da solo e quando l’ho preso ci ha raccontato, in lacrime, che stava viaggiando con suo fratello il quale però è rimasto in Libia perché non è riuscito ad imbarcarsi insieme a lui”, ha raccontato Fulvia Conte, responsabile delle attività di ricerca e di soccorso di Geo Barents. “Tutti stanno ricevendo le prime cure mediche e piscologiche. Diamo loro beni di prima necessità, come un pasto caldo e dell’acqua. Resteremo ancora nello stesso tratto di mare nell’eventualità in cui ci sia qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto”, ha proseguito Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata