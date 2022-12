Nella zona di Isola Capo Rizzuto il vento ha abbattuto alberi e coltivazioni e causato l'evacuazione volontaria di diverse case

Il maltempo che ha investito pesantemente la costa jonica catanzarese si è spostato verso l’alba sulla confinante provincia di Crotone. Qui una tromba d’aria di notevole potenza ha investito in particolare la zona di Isola Capo Rizzuto, mettendo in ginocchio diverse aziende agricole, abbattendo alberi e coltivazioni e causando l’evacuazione volontaria di numerose case, lasciate per motivi di sicurezza da decine di famiglie. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco. In numerose località l’acqua ha sommerso automobili e seminterrati. Anche la città di Crotone non è stata risparmiata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata