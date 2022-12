Il portavoce nazionale Piero Bernocchi: "Noi contro autonomia differenziata"

(LaPresse) “Oggi siamo qui per la scuola partiamo da una considerazione: non è possibile firmare un contratto che prevede dopo dieci anni di blocco un aumento complessivo di 50 euro nette medie. Non è nemmeno accettabile che vengano tagliate altre 700 scuole, siamo anche contro la autonomia differenziata che disgregherebbe la scuola e poi siamo per l’assunzione per tutti i precari”. Piero Bernocchi, portavoce nazionale Cobas, a margine della manifestazione sotto il ministero dell’Istruzione a Roma. Una dimostrazione che si inserisce all’interno dello sciopero generale proclamato dai sindacati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata