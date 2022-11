Il fascicolo aperto dalla procura di Milano dopo la sua autodenuncia per aver accompagnato un malato in Svizzera

Marco Cappato, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni è indagato per aiuto al suicidio. Il fascicolo è stato aperto dalla procura di Milano dopo che Cappato si era autodenunciato per aver accompagnato un malato di Parkison in Svizzera. L’indagine è coordinata dall’aggiunto Tiziana Schillaci e dal procuratore Luca Caglio.

