Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni dai carabinieri della compagnia Duomo dopo aver accompagnato in Svizzera l'82enne Romano

Marco Cappato si è autodenunciato, presso la stazione dei Carabinieri Milano Duomo, dopo aver accompagnato il signor Romano, un 82enne, in Svizzera per il suicidio assistito. Con Cappato (tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Filomena Gallo (segretaria dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica).

Romano era affetto da una grave forma di Parkinson e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. A dare notizia della morte dell’uomo è stata la figlia Francesca in un video messaggio dalla Svizzera in cui ha raccontato spiega: “Sono venuta dalla California per essere con lui”.

