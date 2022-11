Proiettato su schermi led a Milano, Roma e altre città

Urban Vision lancia a Roma, Milano, Napoli, Catania e Genova una campagna di forte impatto contro il silenzio e contro i luoghi comuni che ancora circondano il fenomeno della violenza contro le donne. ‘Rompiamo il silenzio’ è la prima campagna contro la violenza di genere mai sviluppata in Italia per maxi schermi 3D. Raffigura una donna che chiede aiuto battendo i pugni su una grande vetrata, riuscendo a romperla, con l’effetto di grandi pezzi di vetro che sembrano cadere sui passanti, e a liberarsi. Lanciata anche un’altra campagna, che sarà invece social e si chiama ‘La violenza non è un luogo comune’.

