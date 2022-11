La presidente del Consiglio: "Puntare su prevenzione, protezione e certezza della pena". La facciata di Palazzo Chigi si illuminerà di rosso

“Prevenzione, protezione e certezza della pena sono i tre pilastri su cui dobbiamo insistere”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha illustrato così le direttrici per il lavoro dell’esecutivo contro i femminicidi e la violenza di genere, “una materia”, ha detto la premier, “in cui non c’è differenza. Siamo tutti uguali. Non ci sono distinzioni non solo tra donne di partiti diversi, ma tra uomini e donne“. In un convegno a Palazzo Giustiniani a Roma, Meloni ha indicato la necessità di “potenziare le misure di protezione delle vittime” tra cui i braccialetti elettronici, oltre che favorire le denunce: “Le ragioni per le quali molte donne non denunciano sono molteplici. Ci sono donne che non denunciano perché di mezzo ci sono i figli, come se non denunciando si mettessero al sicuro i figli. Questa per esempio è una materia su cui si può intervenire”.

Dalle 18 di oggi, vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la facciata di Palazzo Chigi sarà illuminata di rosso: “I nomi di 104 donne vittime di femminicidio nell’ultimo anno verranno proiettati sulla facciata del palazzo. I numeri sono freddi ma dietro ognuno di quei numeri c’è una storia”.

Meloni ha anche commentato l’approvazione da parte del Senato, con voto unanime, di una nuova commissione bicamerale di inchiesta su femminicidi e violenze di genere: “Quello della violenza sulle donne è un problema culturale di cui vanno comprese le ragioni e comprendere se abbiamo norme adeguate. Sono fiera che il Senato abbia approvato la nuova commissione bicamerale. Il Governo italiano intende fare tesoro del lavoro fatto dalle commissioni“. E concluso: “Abbiamo fatto tanto. Ma il lavoro da fare è tantissimo“.

