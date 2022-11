Foto dall'archivio

La donna aveva evidenti ferite alla testa, non si esclude nessuna ipotesi

Il corpo senza vita di una donna di 40 anni è stato scoperto stamani in una strada a Grosseto attorno a mezzogiorno. La donna aveva evidenti ferite alla testa. A notare il corpo nella zona di via Leopardi un corriere. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Indaga la polizia che al momento non esclude nessun ipotesi, dalla caduta accidentale da una delle finestre del palazzo sotto il quale il corpo è stato trovato, all’aggressione finita in tragedia. La donna era madre di due bambini.

