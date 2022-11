Dopo la forte scossa nelle Marche, restano ferme dalle ore 7:15 le linee Bologna-Pescara e Ancona-Roma per le verifiche necessarie

Nei pressi di Ancona il traffico ferroviario è sospeso dalle ore 7:15 in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito del terremoto di magnitudo 5,7 registrato nelle Marche. In particolare sospese la linea Bologna-Pescara e quella Ancona-Roma. Lo fa sapere Trenitalia.

