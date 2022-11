Due inquilini estratti vivi, indagini in corso sulle cause dell'esplosione

Esplosione in una casa alla periferia di Tiana, in provincia di Nuoro. Secondo quanto comunicato ai Vigili del fuoco all’interno dell’abitazione completamente crollata, ci sarebbero state quattro persone. Due sono state estratte vive dalle macerie mentre sono in corso le ricerche degli altri due dispersi.

🔴 #Nuoro, esplosione con successivo crollo di un’abitazione rurale a Tiana: dalle 8.20 #vigilidelfuoco al lavoro, dalle macerie estratte in vita due persone, in corso le ricerche di due possibili dispersi. In arrivo da Tempio #cinofili e da #Cagliari #USAR [#8novembre 9:10] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 8, 2022

In arrivo da Tempio cinofili e da Cagliari le squadre dell’USAR. Indagini in corso sulle cause dell’esplosione che potrebbe essere stata causata da una fuga di gas.

