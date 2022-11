Il Viminale non ha dato l'ok per il loro sbarco al porto di Catania perché non ritenuti soggetti fragili

La Ong Sos Humanity fa sapere che i 35 naufraghi a bordo della Humanity1 hanno chiesto asilo. “Il nostro legale sta sostenendo la loro causa davanti al Tribunale civile di Catania“, fanno sapere dalla Ong. I 35 naufraghi sono quelli per i quali il Viminale non ha dato l’ok per lo sbarco al porto di Catania perché non ritenuti soggetti fragili.

Secondo quanto fa sapere la Ong Sos Humanity a LaPresse ancora non è giunta risposta perché i richiedenti non sono ritenuti soggetti fragili. Entro domani i legali della Sos Humanity presenteranno un ricorso al Tar del Lazio per la disposizione di allontanamento, data dalle autorità italiane, della nave dal porto di Catania. Intanto il comandante conferma di non volere riprendere il largo finché non sarà giunta una soluzione per lo sbarco di tutti i naufraghi.

Italian authorities have ordered a rescue ship to leave their shores and denied the remaining people on board the right to seek asylum 🏡 pic.twitter.com/AmovRTRXWP — Amnesty International (@amnesty) November 7, 2022

