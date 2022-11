Il deputato di Sinistra Italiana: "Atrocità in Libia finanziate da governo di Centrosinistra"

“In Libia c’è vendita di esseri umani, c’è la schiavitù legata al colore della pelle. E quello che avviene in Libia è stato finanziato da un governo di Centrosinistra. Noi, qui, non stiamo risparmiando nessuno, sia quanto fatto da Minniti sia quanto fatto dal governo né di Destra né di Sinistra di Conte, o quello che viene portato avanti oggi. Siamo dalla parte del no. Ferma opposizione al nuovo decreto del governo“. È la denuncia del deputato di Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro, presente con un gruppo di attivisti al porto di Catania, dove nella notte sono stati fatti sbarcare 155 dei 179 migranti che si trovavano sulla nave ‘Humanity 1‘. A bordo rimangono 24 naufraghi, tutti uomini adulti e senza problemi medici, che dovranno tornare al largo. “Quello che posso dirvi è che non c’è alcuna volontà di andare via con una sola persona a bordo. Ci sono avvocati che stanno lavorando per far valere l’esistenza di un contesto di diritto”, ha aggiunto Soumahoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata