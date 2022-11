A bordo c'erano cinque passeggeri e due membri dell'equipaggio. Il velivolo era diretto alle Isole Tremiti

E’ stato ritrovato poco prima delle 14 l’elicottero di linea della tratta Foggia-isole Tremiti, comparso dai radar mentre era in volo. Secondo quanto si apprende, a bordo del velivolo ci sarebbero 7 persone, di cui 2 dell’equipaggio e 5 passeggeri. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale.

Ultimo contatto alle 9:30

L’ultimo contatto radio con la torre di controllo è avvenuto intorno alle 9.30 circa nella zona della provincia foggiana tra San Severo e Apricena. Sono al momento in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco con una squadra: sul posto anche i carabinieri di Foggia che sono intervenuti con un elicottero per le prime ricerche. In campo anche la Capitaneria di porto.

🔴 In corso le ricerche di un elicottero con 5 persone a bordo di una ditta privata che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena (FG). Sulla zona squadre dei #vigilidelfuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara [#5novembre 12:20] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022

