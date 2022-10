Manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil in Piazza del Popolo: "Dal Governo Meloni solo propaganda”

Manifestazione di medici e infermieri organizzata da Cgil, Cisl e Uil in piazza del Popolo a Roma. Alcune migliaia di lavoratori della sanità si sono radunati per dar vita a una protesta dal titolo “Sanità se non la curi non ti cura” per chiedere al Governo un occhio di attenzione per un settore minato dai tagli e dalla carenza di personale. “Dal nuovo Governo per ora abbiamo ottenuto solo slogan. Le iniziative che stanno intraprendendo di smantellamento delle misure di precauzione stanno mettendo a rischio l’emergenza”, spiegano gli organizzatori: “E poi i temi che dovrebbero affrontare, come ad esempio il potenziamento delle strutture non sono affrontati nei programmi”.

