Il segretario generale della Cgil dal palco di Roma

(LaPresse) “Tanti si sono chiesti ma non c’è ancora un governo e siete già in piazza? Per fare cosa? Vorrei ricordare a tutti che noi questa decisione la abbiamo presa prima di sapere come sarebbero andate le elezioni”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini dal palco di Roma. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

