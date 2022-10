È stato votato all'unanimità dal Consiglio nel corso del 18esimo congresso nazionale del sindacato

Pier Paolo Bombardieri è stato confermato segretario generale della Uil. È stato votato all’unanimità dal Consiglio. La proposta del suo nome è stata preceduta da un lungo applauso da parte dei delegati presenti. Con questa elezione si chiude il 18esimo congresso nazionale della Uil che si è tenuto a Bologna.

“Non ho mai risposto alle provocazioni in campagna elettorale, ma adesso posso dirlo da neo eletto. Noi non ci siamo spostati dai nostri ideali. Forse l’ha fatto la sinistra: a sinistra c’è Renzi che ha smontato l’articolo 18. C’è Calenda. Forse è la sinistra che deve fare una riflessione su chi è e su chi rappresenta” ha detto Bombardieri in uno dei passaggi del discorso da neo segretario generale della Uil.

Messaggio a Cgli e Cisl

“Facciamo un percorso insieme, un lavoro che sia in grado di coprire i diritti sindacali a tutte quelle aziende che hanno meno di 15 dipendenti. Cominciamo da qui, allarghiamo la nostra rappresentenza a chi quotidianamente subisce ricatti e non ha tutele sindacali. Abbiamo l’obbligo di superare alcune diversità di vedute. Il pluralismo sindacale, in questo Paese, é una ricchezza ma dobbiamo avere la capacità di stare insieme anche quando non la vediamo esattamente allo stesso modo. Abbiamo di fronte problemi troppo importanti per essere divisi”.

Sul prossimo governo

“Siamo pronti a confrontarci, a misurarci e a dare il nostro contributo. Noi auspichiamo che il nuovo Governo tenga conto del confronto e de contenuti delle proposte. In questo Paese c’è un gran numero di lavoratori dipendenti e pensionati che soffrono e che hanno perso potere potere d’aquisto. Bisogna dare prima risposte a loro”.

Morti sul lavoro

“Per noi è arrivata l’ora di parlare di omicidio sul lavoro. Non possiamo più accettare questa situazione: bisogna aumentare le pene, la prevenzione e la formazione, ma al contempo colpire chi è responsabile di queste morti”.

