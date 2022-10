Manifestazione dei sindacati a Roma: "Rafforzare il Fondo sanitario nazionale"

“Serve rafforzare il Fondo sanitario nazionale, sbloccare le assunzioni e le stabilizzazioni del precariato, garantire le risorse necessarie al rinnovo contrattuale e allargare gli spazi della contrattazione decentrata”. A dirlo è il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in piazza del Popolo per la manifestazione ‘Sanità se non la curi non ti cura’ organizzata da Cgil, Cisl e Uil. “Abbiamo piccoli ospedali che sono stati chiusi. Ecco perché, per noi, bisogna rafforzare gli investimenti”, ha aggiunto Sbarra.

