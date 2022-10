L'ad del Monza uscendo dall'ospedale dove è ricoverato il calciatore dopo l'aggressione nel centro commerciale

(LaPresse) “E’ successo qualcosa di sconvolgente, lui mi ha detto di aver avuto ‘suerte’, perché oggi ha visto morire qualcun altro. E’ una storia terribile, sono cose che succedono di solito in altri paesi ma in Italia quasi mai”. Lo ha detto l’ad del Monza Adriano Galliani all’uscita dall’ospedale in cui è ricoverato il difensore Pablo Mari, una delle persone aggredite al centro commerciale di Assago, alle porte di Milano. “Aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco, e non si è accorto di nulla – ha aggiunto – Ha sentito come un fortissimo crampo, probabilmente lo ha salvato la sua altezza. E’ stato colpito alla schiena, poi ha visto questo delinquente accoltellare alla gola una persona”.

