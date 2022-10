Fortunatamente si è trattato di un falso allarme

Intorno alle ore 15 la Polizia di Stato ha isolato un tratto di via Verdi, dove ha sede il Consiglio Comunale di Napoli, per un borsone sospetto abbandonato su di una panchina. Gli artificieri, intervenuti prontamente, hanno fatto brillare la borsa. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme e all’interno del borsone non si nascondeva alcun ordigno.

