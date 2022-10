Una madre: "Continueremo a scendere in piazza se non avremo risposte"

(LaPresse) I bambini delle scuole elementari dell’infanzia di tutta la città di Napoli sono ancora senza mensa scolastica. Questa la denuncia dei genitori che sono tornati a chiedere spiegazioni alla giunta Comunale in merito alla partenza del servizio. Sono ben 21 gli asili nido comunali che per ragioni burocratiche a oggi, 17 ottobre, non hanno ancora aperto. “Ci hanno detto che il servizio partirà entro il 20 ottobre” ha dichiarato Maria, una delle mamme in presidio. “Oggi siamo in presidio per avere rassicurazione e sapere se davvero il servizio ripartirà tra tre giorni, ma nessuno ci da risposte certe. Continueremo a scendere in piazza se non avremo risposte”

