La 30enne romana Alessia Piperno è stata arrestata a Teheran il 28 settembre scorso

La Farnesina, a quanto apprende LaPresse, è in contatto con la famiglia di Alessia Piperno, la ragazza italiana detenuta in Iran per la quale il padre ha lanciato un appello su Facebook dopo che la figlia lo aveva chiamato avvisandolo che si trovava in prigione.

