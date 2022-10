È ricoverata in ospedale a Bergamo in pericolo di vita

Una bambina di 9 mesi è ricoverata in ospedale a Bergamo in pericolo di vita, dopo le botte ricevute nella casa in cui vive, nell’hinterland milanese.

Il compagno della madre è stato fermato dai carabinieri che indagano su quanto accaduto coordinati dal procuratore aggiunto Mario Venditti della procura di Pavia.

