Allerta arancione in Lazio, Molise, Toscana e Campania

Una vasta area di bassa pressione interessa l’Europa centro-settentrionale, determinando intense correnti umide sud-occidentali in quota che, attraversando il Mediterraneo centro-occidentale, investiranno l’Italia centro-settentrionale oggi, e si estenderanno a parte del Sud domani, domenica 25 settembre. Le precipitazioni più importanti si concentreranno sull’estremo Nord-Est, al Centro e in Campania, con il rischio di forti temporali e possibili nubifragi elevato soprattutto sul versante tirrenico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla serata di oggi, sabato 24 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, specialmente sui settori costieri e meridionali, in estensione a Campania, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Inoltre, dalle prime ore di domani, domenica 25 settembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia e, dal mattino, i fenomeni, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, persisteranno anche su Umbria e Marche.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 25 settembre, allerta arancione su Lazio, Molise, Toscana e Campania e allerta gialla in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Situazione critica in Liguria

Prorogata l’allerta gialla sulla Liguria mentre un forte temporale su Genova nel primo pomeriggio di sabato ha fatto registrare allagamenti diffusi in città, in particolare nei quartieri di Sampierdarena e Bolzaneto, tra sottopassi allagati a Brin, dietro piazza Montano e problemi di captazione dei tombini.

Circa 66mm di pioggia registrati in Valpolcevera e in zona Fiumara.

Intanto situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa Regionale. La Protezione Civile raccomanda ai cittadini la massima cautela e di osservare le opportune norme di autoprotezione. L’allerta meteo, spiega Arpal – centro meteo idrologico regionale – proseguirà fino alle 21 sul centro della regione, fino alla mezzanotte sulll’entroterra del centro levante regionale e fino alle 10 di domani sul levante costiero.

Smottamenti anche nel savonese. Criticità a Stella sulla strada provinciale dove in mattinata la carreggiata è stata interessata da una frana. Lo smottamento di piccola entità non ha provocato problemi alla viabilità nella zona.

