Centinaia gli interventi effettuati per prestare assistenza alla popolazione

Squadre dei vigili del fuoco al lavoro per il maltempo che sta colpendo la provincia di Ancona, quattro sezioni operative in rinforzo alle squadre locali. Esondato nella notte il fiume Misa a Senigallia. Centinaia gli interventi di soccorso effettuati dalle squadre per prestare assistenza alla popolazione.

