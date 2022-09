Test di medicina 2021 - Foto dall'archivio LaPresse

I candidati dovranno rispondere a 60 domande in 100 minuti

Sono oltre 65mila gli aspiranti camici bianchi che oggi affronteranno il test di ingresso alla facoltà di medicina. A contendersi i 16.070 posti – 14.740 per medicina e 1.330 per odontoiatria – sono 65.378 studenti. I candidati dovranno rispondere a 60 domande in 100 minuti. Nello specifico il test sarà composto da 4 quesiti sulle competenze di lettura, 5 di ragionamento logico, 23 domande di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica. Più domande di biologia, chimica, fisica e matematica e meno di logica e cultura generale, così come stabilito dal decreto, firmato dalla ministra Maria Cristina Messa. Ogni domanda avrà 5 opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Il punteggio massimo è di 90: 1,5 punti per risposta corretta, -0,40 per errore e 0 per risposta non data.

