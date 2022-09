Le immagini riprese dall'interno del penitenziario

(LaPresse) Incendio in prossimità della statale 17, nell’aquilano in valle Peligna. Le fiamme hanno raggiunto il perimetro del carcere ad alta sicurezza di Sulmona. Al momento sono all’opera i vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere il fronte del fuoco. Ancora da chiarire le cause del rogo.

