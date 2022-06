Continuano le attività di ripristino dopo l'incidente sulla linea ad alta velocità all'altezza di Roma Prenestina

Proseguono senza sosta e con turni distribuiti su tutta la giornata le attività di ripristino sul tratto di linea ad alta velocità Roma – Napoli, nei pressi di Roma Prenestina. Lo ha comunicato lunedì in serata Fs precisando che l’obiettivo è garantire nel più breve tempo possibile, entro la serata di mercoledì 8 giugno, la regolare circolazione dei treni alta velocità e dei Regionali a seguito dello svio dello scorso 3 giugno. Anche oggi 7 giugno, come ieri 6 giugno, sono state adottate modifiche al programma di circolazione dei treni, alta velocità e Regionali, in Lazio e Campania. Inoltre, sono programmate alcune modifiche ai collegamenti regionali veloci fra Roma e Abruzzo, Umbria e Marche. Rispetto a quella programmata nella giornata di lunedì, viene precisato, l’offerta subirà leggere integrazioni su alcune linee regionali nell’ottica continua di minimizzare le inevitabili ripercussioni, con un’attenzione particolare alla mobilità dei pendolari.

